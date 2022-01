WarnerMedia ha annunciato oggi che a fine gennaio Barbara Salabè lascerà l’azienda. Salabè ha lavorato per oltre tre decenni nel mondo dell’intrattenimento e dei media, e da oltre dieci anni ricopriva ruoli apicali nell’azienda: attualmente era Presidente e Country Manager Italia, Spagna e Portogallo di WarnerMedia, seguendo tutte le attività commerciali e marketing in questi tre paesi.

Il suo mandato comprendeva la distribuzione cinematografica, le produzioni cinematografiche italiane e spagnole, la commecializzazione di tutti contenuti, l’home entertainment e il consumer products, nonché la raccolta pubblicitaria e la distribuzione dei canali WarnerMedia.

Priya Dogra, Presidente di WarnerMedia EMEA & Asia (esclusa la Cina), ha dichiarato:

“Barbara è un leader eccezionale, la cui visione strategica ha segnato e incrementato notevolmente le nostre attività in Italia, Spagna e Portogallo. Coloro che la conoscono apprezzano la sua immensa leadership e il suo talento nel creare eccellenti e appassionati gruppi di lavoro. Lascia un’azienda e una linea manageriale ottimamente posizionati per il futuro. Barbara è stata un membro fondamentale del mio team, una partner formidabile e talento straordinario di WarnerMedia. Mi dispiace vederla lasciare l’azienda ma, insieme a tutti i miei colleghi, le auguro il meglio per il suo futuro”.

Barbara Salabè ha dichiarato:

“È stato un viaggio fantastico! Sono profondamente grata a Warner Bros. e WarnerMedia per avermi permesso, durante questi dieci anni eccezionali, di osare e innovare, di guidare squadre forti e di cogliere ogni occasione per far crescere questa grande azienda. È stato un privilegio poter lavorare con brand potenti, per capolavori cinematografici ed essere circondata sempre da persone splendide e piene di talento. Il mio più grande ringraziamento va a ogni singolo membro del mio team: il successo è fatto dalle persone e sono immensamente orgogliosa di tutto ciò che abbiamo costruito insieme”.

Prima di WarnerMedia, Salabè è stata Managing Director di Stage Entertainment, di cui ha avviato le attività italiane. In precedenza è stata SVP & Managing Director di Turner Broadcasting System Italia, dove è stata responsabile per il lancio italiano di Cartoon Network, Boomerang e CNN Italia. In passato, Salabè ha ricoperto incarichi presso RCS, Stream, Telecom Italia e il Gruppo Kirch.

Vi ricordiamo che WarnerMedia, di proprietà del colosso delle telecomunicazioni americano AT&T, sta aspettando il via libera dei regolatori per una fusione con Discovery. A dicembre la Commissione Europea ha dato il via libera incondizionato all’operazione: la nuova Warner Bros. Discovery verrà guidata da David Zaslav, attuale CEO di Discovery.

Fonte: Comunicato