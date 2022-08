La cancellazione dell’uscita in streaming su HBO Max di Batgirl (ECCO TUTTI I DETTAGLI), il film diretto dai registi di Bad Boys 3 Adil El Arbi e Billal Fallah, continua a far parlare di sé, in un contesto in cui le mosse fatte recentemente dalla Warner Bros Discovery continuano a suscitare una certa perplessità.

Gli ultimi aneddoti arrivano proprio grazie ai registi di Batgirl, i poc’anzi citati Adil El Arbi e Billal Fallah. Nello specifico, è stato quest’ultimo ad aver raccontato in una chiacchierata fatta su TikTok che i tentativi di salvare delle scene, dei materiali del lungometraggio filmando il tutto con lo smartphone non sono andati a buon fine perché, a quanto pare, il cinecomic è stato rimosso dai server dello studio (o quantomeno reso inaccessibile anche a chi ci ha lavorato), probabilmente proprio per evitare leak di sorta.

Fallah dice:

No, non abbiamo nulla. Adil mi aveva chiamato dicendo “Vai, riprendi tutto col tuo telefono!”. Sono andato sul server… ed era sparito tutto! Ci siamo rimasti di me*da. Non abbiamo potuto tenere neanche le scene con Batman.

Poi aggiunge:

I tizi della Warner Bros ci hanno assicurato che non si trattava di una questione relativa ai talent, da parte nostra o di Leslie Grace, e che non c’entrava neanche la qualità del film. Eravamo nel bel mezzo della fase di montaggio. C’era un sacco di lavoro da fare e non è che il film fosse finito! La Warner Bros ci ha detto che si è trattato di una cancellazione strategica, un cambio di strategia da parte del management per salvare qualche dollaro.

Cosa ne pensate?

FONTE: TikTok via Comic Book