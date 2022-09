“Batgirl un fenomeno ingigantito” secondo il direttore finanziario di Warner Bros. Discovery

In occasione di una conferenza alla Bank of America, si è parlato di Batgirl e della decisione di Warner Bros. Discovery di rinunciare in tutto e per tutto al cinecomic DC, annullando sia l’uscita su HBO Max che un eventuale approdo al cinema.

Gunnar Wiedenfels, direttore finanziario di Warner Bros. Discovery, ha parlato della decisione dello studio spiegando che il fenomeno è stato fin troppo pompato dalla stampa:

Per me [la cancellazione di Batgirl] è stata un po’ ingigantita quanto ad attenzione esterna. D’ora in avanti abbiamo obiettivi diversi, spenderemo più di quanto mai fatto nelle storie delle due compagnie sui contenuti, continueremo a fare investimenti significativi, ma li faremo in modo diverso. Ai media piace parlare dei media, mi sa, e non lo trovo insolito. Siamo un’industria creativa e tra gli elementi della creatività ci sono il giudizio e le opinioni sul potenziale delle proprietà intellettuali. Chiaramente, i cambi di rotta e i repentini cambiamenti legati ai disaccordi con il sentiero su cui si trovava WarnerMedia hanno richiesto molto coraggio.

Wiedenfels ha spiegato che Michael De Luca e Pamela Abdy sono i direttori creativi che prendono le decisioni finali sui contenuti, ma ha aggiunto che “la mia squadra li ha aiutati fornendo loro dati finanziari dove possibile e un quadro che stabilisse il potenziale da un punto di vista commerciale“.

Tra le priorità, ha poi aggiunto: “Ci sono un paio di priorità evidenti. La DC spicca su tutte“. Il riferimento è alla ricerca di una figura che possa gestire l’Universo DC come fa Kevin Feige per i Marvel Studios (Dan Lin è da poco fuori dai giochi):

Come sapete, David [Zaslav] è ancora alla ricerca di qualcuno che possa mettersi alla guida. Il Wizarding World of Harry Potter ha un enorme potenziale se riusciamo a sfruttarlo a dovere. C’è tanto in gioco, ma chiaramente se la si guarda dal punto di vista del rischio e del rendimento, fare leva su alcuni dei brand già esistenti migliora il profilo di rendimento.

Cosa ne pensate delle parole su Batgirl? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qui di seguito!

Fonte