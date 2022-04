Un leak potrebbe aver svelato il look del “nuovo” costume didi Michael Keaton che apparirà o in, cinecomic destinato alla piattaforma streaming HBO Max, o nel cinecomiccon Ezra Miller.

Le foto in questione ci mostrano Keaton in un costume leggermente aggiornato dell’Uomo Pipistrello visto nel 1989 nel film di Tim Burton. Non sappiamo però se tale costume test sia effettivamente reale o meno, né a quale pellicola sia nel caso destinato.

Trovate le foto qua sotto:

Cosa ne pensate di questa notizia? Quanto attendete il nuovo film targato HBO Max dedicato alla supereroina Batgirl?

FONTE: Twitter/ComicBook.com