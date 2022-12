Batgirl: il co-regista spera che un’eventuale vittoria di Brendan Fraser ai prossimi Oscar possa ancora salvare il film

Lo scorso agosto, il film Batgirl, originalmente previsto per la piattaforma HBO MAX, è stato cancellato a sorpresa dalla Warner Bros, ma i suoi registi, Adil El Arbi e Bilall Fallah, conservano ancora qualche speranza di mostrarlo al pubblico…in Brendan Fraser. Nel cinecomic, l’attore era stato scelto per interpretare il villain Firefly, mentre ora è tra i papabili candidati ai prossimi Oscar per la sua performance in The Whale (LEGGI LA RECENSIONE). Secondo El Arbi, un’eventuale vittoria sarebbe infatti un buon viatico per riaccendere interesse nella pellicola:

Fraser ha un grande talento. Il modo in cui ha interpretato quel personaggio… È stato uno dei villain più memorabili, quindi vedremo. Forse quando vincerà l’Oscar vorranno mostrare il film.

Aggiunge Bilall:

[Fraser] è la persona più gentile che abbia mai incontrato in vita mia. Non ho mai avuto un’esperienza simile, l’intera città stava lavorando insieme a noi per portare in vita quel film. Spero si possa tornare indietro.

I registi hanno poi confessato che potrebbero avere una copia lavoro del film da qualche parte…

In The Whale, Fraser interpreta Charlie, un professore d’inglese che soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, che si è allontanata da lui, per cercare un’ultima possibilità di riscatto. Il film, diretto da Darren Aronofsky, è stato presentato in Concorso allo scorso Festival di Venezia; trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Per quanto riguarda Batgirl, vi ricordiamo al momento della sua cancellazione la produzione, da 75 milioni di dollari, era vicino a essere ultimata. Il cast comprendeva anche Leslie Grace e Michael Keaton. Recentemente, lo stesso Fraser aveva commentato la drastica scelta e lodato l’approccio pratico dei registi. Qui potete trovare le sue dichiarazioni.

