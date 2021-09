La Warner Bros si appresta a celebrare anche quest’anno il, la giornata dedicata ai festeggiamenti per il Cavaliere Oscuro di Gotham.

Trovate tutti i dettagli a seguire!

In questa scheda trovate invece tutto quello che c’è da sapere su The Batman, il nuovo film con Robert Pattinson diretto da Matt Reeves in arrivo il prossimo anno.

L’antologia Cartonata di DC sarà disponibile in tutto il mondo da martedì 14 settembre

I festeggiamenti includeranno anche nuove missioni dell’app Batman Bat-Tech, Speciali TV su Batman, uscite di prodotti esclusivi, collaborazioni di alto profilo tra cui FaZe Clan™ e altro ancora!

– Sabato 18 settembre 2021, in occasione del Batman Day, la lotta per la giustizia per onorare il retaggio intramontabile dell’iconico Super Eroe diventa globale con un’uscita rivoluzionaria, BATMAN: IL MONDO.

La DC e Warner Bros. mostreranno la longevità e l’impatto di questo personaggio iconico attraverso fumetti, film, televisione e altro, con una vasta collezione di partnership, uscite speciali e iniziative in onore del Cavaliere Oscuro.

BATMAN: IL MONDO

Per sottolineare l’influenza internazionale di Batman sulla cultura popolare, DC pubblicherà un evento editoriale unico nel suo genere, BATMAN: IL MONDO. Questa enorme antologia cartonata di 184 pagine verrà lanciata globalmente in 14 mercati internazionali, martedì 14 settembre e presenterà storie di Batman ad opera dei migliori team creativi di tutto il mondo. Si tratta di storie ambientate nei loro paesi d’origine, e ogni versione di BATMAN: IL MONDO sarà tradotta e distribuita nei seguenti territori: Stati Uniti, Brasile, Cina, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Giappone, Messico, Polonia, Russia , Corea del Sud, Spagna e Turchia.

BATMAN NEI FUMETTI

DC lancerà una ristampa speciale del popolarissimo crossover BATMAN / FORTNITE: PUNTO ZERO #1. La serie è stata un successo immediato per i fan di Batman e Fortnite, ed ha segnato la prima apparizione del mondo del popolare gioco online, in un fumetto DC.

FaZe Clan, la piattaforma multimediale di lifestyle e media radicata nel gioco e nella cultura giovanile, pubblicherà un fumetto con DC il 24 settembre, diventando la prima organizzazione di giochi a creare un fumetto con DC! Il comic in edizione limitata includerà membri famosi del FaZe Clan come FaZe Banks, FaZe Apex, FaZeTemperrr, FaZeRain, FaZe Adapt, FaZe Rug e FaZe Blaze in forma di Super Eroi. E non è tutto: ci sono ancora molte sorprese da FaZe Clan e Batman nel mese di Batman che i fan non possono perdere, incluso il merchandise di Batman e FaZe Clan in edizione limitata come giacche, magliette, felpe con cappuccio e altro ancora, disponibili su fazeclan. com, shop.dccomics.com e NTWRK. Controllate l’hub BatmanDay.com e seguite @FaZeClan su Twitter e Instagram.

La WEBTOON Entertainment Inc., piattaforma di webcomic numero uno al mondo, sta rilasciando il primo WEBTOON ambientato nell’universo DC: Batman: Wayne Family Adventures. Batman ha bisogno di una pausa, ma con l’arrivo di Duke Thomas a Villa Wayne e una scorta infinita di bambini adottati, affidati e biologici da gestire, Bruce Wayne avrà il suo bel da fare. Essere padre non può essere più difficile di essere Batman, giusto? Da oggi potete leggere il primo episodio qui dalle 10:00 am Pacific/1:00 p.m. Eastern.