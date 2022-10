Batman: Pierce Brosnan ricorda la fallimentare audizione per il film di Tim Burton

Prima di diventare James Bond a metà degli anni novanta, Pierce Brosnan, che ritroveremo al cinema a partire dal 20 ottobre in Black Adam nei panni del Dottor Fate, aveva tentato di ottenere un’altra parte decisamente “pop”, quella di Batman nel leggendario film di Tim Burton.

L’attore ha raccontato però ai microfoni di Jimmy Fallon che, per via di un’audizione che fu tutto tranne che memorabile, non ottenne la parte. Ecco il breve resoconto di come si svolsero i fatti, così come spiegato dalla star al talk show:

Ricordo di aver detto qualcosa di stupido a Tim Burton, gli dissi che non potevo davvero comprendere nessun uomo che portava le mutande sopra ai pantaloni. Ed eccoci qua: l’uomo migliore ottenne la parte mentre io e il Dottor Fate eravamo destinati a incontrarci su quelle stesse pagine, suppongo.

Negli anni ottanta, Pierce Brosnan era diventato una celebrità del piccolo schermo grazie al ruolo di Remington Steele nella serie Tv nota in Italia col titolo di Mai dire sì, che gli valse anche le attenzioni della EON Productions e della MGM che già al tempo lo approcciarono per affidargli la parte di James Bond. Purtroppo, proprio in virtù del contratto in essere con la NBC per la produzione televisiva, dovette rifiutare e attendere qualche anno prima d’indossare lo smoking di 007 in GoldenEye.

