Nell’ultima puntata di Happy, Sad, Confused con Josh Horowitz, Zack Snyder ha parlato non solo di Rebel Moon ma anche di progetti passati tra i quali la sua Justice League, rivelando di avere cercato, a un certo punto, di coinvolgere Leonardo Di Caprio come nuovo Lex Luthor in Batman v Superman: Dawn of Justice.

L’attore ha rifiutato, ma ha dato al regista alcuni spunti interessanti per il film:

Alla fine della nostra chiacchierata era titubante, chiaramente l’idea non gli interessava. Ma ha preso molto a cuore il materiale che gli avevo mostrato sul personaggio, l’ha studiato con interesse. Aveva anche alcune idee molto interessanti per il film di cui abbiamo discusso al nostro incontro. Credo sia stato lui a menzionare per la prima volta l’idea di avere Superman che combatteva contro la Justice League!

Potete trovare il video qui di seguito:

Che ne pensate? Vi sarebbe piaciuto l’attore come Lex Luthor? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate