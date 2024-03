Il 6 settembre arriverà nei cinema Beetlejuice Beetlejuice, il sequel diretto da Tim Burton della sua pellicola cult datata 1988.

Nel film ci saranno svariati ritorni in scena: dalla regia del già citato Burton passando, naturalmente, per attori e attrici come Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O’Hara. Ed è stata quest’ultima a svelare, ospite di un podcast, che fra questi ritorni ce ne sarà anche uno di carattere musicale del brano Day-O di Harry Belafonte.

Nel primo film la canzone faceva da sfondo a uno dei passaggi più memorabili che vi proponiamo anche qua sotto:

L’attrice spiega circa la canzone e l’esperienza avuta sul set:

Day-O’ è nel film! Era tutto molto, davvero rilassato sul set, è stato divertente e piacevole. Michael Keaton era così felice di essere lì, e Jenna è così fantastica. Jenna Ortega è una giovane donna così in gamba… E Winona Ryder sembra esattamente la stessa!

Beetlejuice Beetlejuice uscirà il 6 settembre 2024 distribuito dalla Warner Bros. Nel cast oltre a Michael Keaton ritroveremo anche Winona Ryder e Catherine O’Hara, insieme ai nuovi arrivati Justin Theroux e Jenna Ortega, che ha già collaborato insieme a Tim Burton per la serie tv di Mercoledì su Netflix.

Che ne pensate? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Apple Podcast

Classifiche consigliate