, il celeberrimo film di Michael Bay datato 1998, è uno dei più celebri e di successo fra quelli interpretati dache, nel lungometraggio, compariva di fianco a un cast decisamente sontuoso composto da Bruce Willis, Steve Buscemi, Billy Bob Thornton, Liv Tyler, Owen Wilson, Michael Clarke Duncan, Peter Stormare e William Fichtner.

Costato la bellezza di 140 milioni di dollari, Armageddon ne incassò poi ben 553 in tutto il mondo (naturalmente stiamo riportando cifre non aggiustate all’inflazione).

Nella cover story pubblicata da Entertainment Weekly, Ben Affleck ha potuto spiegare che il film riveste ancora una grande importanza per lui ed è anzi uno dei pochi da lui interpretati che le sue due figlie e suo figlio hanno visto e apprezzato… pur prendendolo continuamente in giro.

L’attore racconta:

È divertente perché quello è l’unico dei miei film che le mie due figlie e mio figlio hanno visto e che hanno ammesso di aver apprezzato. Anche se lo prendono incessantemente in giro, me compreso. “Papà, ma che stai facendo? Guidi un carro armato sulla Luna?”. Ma si divertono, non so se mi spiego. Possono anche prendermi in giro, ma riescono ad afferrare lo spirito del film. Non guardano neanche The Town. Per cui eccoci qua.