Black Adam: per Aldis Hodge è stato “un sogno” indossare il costume di Hawkman

In un’intervista video con Fandango, Aldis Hodge ha raccontato cosa ha provato nell’interpretare Hawkman, personaggio di Black Adam, cinecomic DC in arrivo a fine mese (GUARDA IL NUOVO TRAILER). “Quando si vede quel costume, per me, più che indossare un abito, è come indossare un sogno“, le sue parole.

L’attore poi aggiunge maggiori dettagli su cosa abbia significato per lui vestire i panni del personaggio:

È stato incredibile. Stavo aspettando dietro le quinte. Indossavo quella tuta da mesi e… era meglio essere pronti. Perché puoi solo immaginare la natura grandiosa mentre sei seduto lì. Il giorno in cui ci siamo riuniti e ci siamo visti con i nostri costumi, abbiamo pensato: “Ah! È tutto reale!“. È bello, sta accadendo, ma [solo] quando si vede tutto assieme… Vedi il trailer. È allora che la tua immaginazione esplode completamente. Quando ci lavori sai che si tratta di qualcosa di veramente incredibile. È davvero una di quelle occasioni in cui il sogno diventa realtà. Per me, la prima volta che l’ho visto integralmente, sono rimasto sbalordito, senza parole, sorpreso perché ero parte di qualcosa che davvero, nella sua essenza, cambierà la nozione di prospettiva, percezione, idee, credenze, rappresentazione. Questo è il valore del lavoro che facciamo, che è quello di mettere in scena qualcosa.

In occasione di una conferenza stampa di qualche settimana fa, Hodge aveva inoltre spiegato che secondo lui tutti, fan e non fan, ameranno il film:

C’è un sacco di storia da cui partire con questo personaggio, e per me e per quello che abbiamo fatto, parlando con Jaume [Collet-Serra, regista del film] di quale fosse la direzione della narrazione, ci siamo davvero basati su quello che conosciamo e amiamo come fan. Ma anche come funziona e dove li troviamo con Black Adam in questo spazio, non posso darvi anticipazioni o i dettagli. Tutti hanno un registratore, quindi non dirò nulla. Dirò solo che il punto di partenza è un luogo ideale per chi lo conosce e lo ama. Ma anche per chi vuole scoprire qualcosa in merito alla Justice Society, cosa siamo, come ci muoviamo e come viviamo in questo mondo con Black Adam.

Black Adam, in arrivo nelle sale italiane il 20 ottobre 2022, sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Cosa ne pensate di Hawkman in Black Adam? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Youtube