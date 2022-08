Black Adam: i costumi di Quintessa Swindell e Noah Centineo nelle nuove foto

Total Film ha diffuso una serie di nuove immagini da Black Adam, il cinecomic DC diretto da Jaume Collet-Serra in arrivo a ottobre.

Oltre a mostrarci diversi momenti dal set con il regista e Dwayne Johnson, le nuove immagini ci regalano uno sguardo ravvicinato a Pierce Brosnan nei panni di Dr. Fate, Noah Centineo in quelli di Al Rothstein (anche noto come Atom Smasher) e Quintessa Swindell in quelli di Maxine Hunkel (Cyclone).

Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam con The Rock sarà nei cinema italiani il 20 ottobre.

Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

