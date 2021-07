The Rock ha salutato ufficialmente il set di, il cinecomic DC atteso per il 29 luglio 2022 diretto da Jaume Collet-Serra.

L’attore ha dato l’annuncio in un video pubblicato sul suo profilo in cui ringrazia tutti i componenti della troupe. Come si vede nel filmato, Johnson ha approfittato per premiare con 10.000 dollari tre componenti della troupe con un sorteggio.

Il personaggio è considerato la grande nemesi di Shazam!, fin dagli anni ’40 in cui il si chiamava ancora Captain Marvel. Era un principe egiziano semi-immortale che veniva corrotto dai poteri magici che gli erano stati donati da un mago. Ma nelle attuali iterazioni fumettistiche il personaggio è considerato un antieroe.

Beau Flynn della FlynnPictureCo produrrà il progetto insieme a Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia tramite la Seven Bucks Productions. Alla regia vi sarà Jaume Collet-Serra, che ha già lavorato con Johnson in Jungle Cruise.

Il cinecomic, ricordiamo, verrà diretto da Jaume Collet-Serra e interpretato da Dwayne Johnson (Black Adam), Pierce Brosnan (Dottor Fate), Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindel (Cyclone) e Aldis Hodge (Hawkman).

