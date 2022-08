Black Adam: il regista spiega che le origini di Hawkman per il momento non saranno esplorare

Per il nuovo numero di Vanity Fair, Jaume Collet-Serra ha parlato dei vari personaggi di Black Adam, il cinecomic DC in arrivo a ottobre, come Hawkman.

Descrivendo il personaggio interpretato da Aldis Hodge, il regista ha spiegato che per non creare troppa confusione le origini sue origini non saranno svelate. L’attore, ricordiamo, aveva già preannunciato che il desiderio è di esplorare altri aspetti del suo Hawkman in altri film o spin-off:

Nei fumetti ci sono riferimenti molti chiari come: “Ehi, ci siamo incontrati 5.000 anni fa, ricordi?“. Non faremo nulla del genere, sarebbe fonte di grande confusione. Ovviamente Hawkman si reincarna, perciò ad esempio qual è il limite delle reincarnazioni per mantenere i ricordi? Queste regole non vanno stabilite prima che si conoscano a dovere i personaggi. Hawkman è un personaggio molto motivato che sa di essere dalla parte giusta, è un leader. Vuole assemblare questa squadra e portare stabilità nel mondo. Hawkman ha molto chiaro cosa è giusto e cosa è sbagliato, e Black Adam lo mette in discussione.

Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam con The Rock sarà nei cinema italiani il 20 ottobre.

Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

