Che le riprese difossero prossime alla partenza, lo avevamo capito un po’ dai continui aggiornamenti diin materia di allenamenti un po’ perché era stato lo stesso Dwayne Johnson a confermare la cosa lo scorso dicembre.

Ora però è Hiram Garcia, il produttore della pellicola, nonché socio di The Rock presso la casa di produzione Seven Bucks Productions, a specificare un po’ meglio il tutto grazie a un’intervista rilasciata a Comicbook.

Partiremo a breve. Anzi, ti posso dire che cominceremo a girare proprio ad aprile, in Georgia, molto lontano da casa. Siamo emozionatissimi, è tutto pronto sulla rampa di lancio e siamo carichissimi. È un progetto che ci appassiona tantissimo non solo in relazione a Black Adam, ma a tutti i personaggi che introdurremo e quello che abbiamo intenzione di fare… Guarda, dovevamo cominciare le riprese l’anno scorso, ma poi ci si è messo di mezzo il COVID che ha rallentato tutto e tutti, ma siamo felici di essere stati in grado di prenderci una pausa, di riunire nuovamente il gruppo e di rimettere in moto tutto secondo i piani.

Hiram Garcia, che era collegato via Zoom e aveva in bella vista alle sue spalle delle statue di Superman e Darkseid, ha poi aggiunto:

Amo tantissimo questo progetto con tutto quel che comporta il lavoro che va dal concettualizzare i nostri personaggi fino al trasformarli in statue che potrò mettere dietro di me, insomma tutto il divertimento collegato a quello che stiamo facendo con questo universo. Le nostre ambizioni e speranze sono elevatissime e non vediamo l’ora di rendere orgogliosi i fan.

Il produttore non condivide dettagli sostanziali sulla pellicola ma ammette di aver, ovviamente, già visto The Rock con addosso il costume di Black Adam durante una prova costumi fatta su Zoom:

È fantastico. Quel ragazzo è un supereroe che cammina e se c’era qualcuno nato per interpretare personaggi come questi è lui. Da quanto stiamo lavorando a questo progetto, una decade grossomodo? Poi arrivi finalmente al giorno in cui puoi vederlo col costume addosso e capisci “È lui, è questo momento che stavamo aspettando ed è per questo che abbiamo lavorato così duramente per far sì che tutto questo diventasse realtà”. È Black Adam e sta per rivoluzionare l’universo DC amico mio.

Black Adam è considerato la grande nemesi di Shazam!, fin dagli anni ’40 in cui il si chiamava ancora Captain Marvel. Era un principe egiziano semi-immortale che veniva corrotto dai poteri magici che gli erano stati donati da un mago. Ma nelle attuali iterazioni fumettistiche il personaggio è considerato un antieroe.

Beau Flynn della FlynnPictureCo produrrà il progetto insieme a Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia tramite la Seven Bucks Productions. Alla regia vi sarà Jaume Collet-Serra, che ha già lavorato con Johnson in Jungle Cruise.

