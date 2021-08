Per dare vita ai poteri dinel film conla produzione ha fatto ricorso a mezzi mai impiegati prima d’ora.

A spiegarlo è stato il produttore Hiram Garcia in un’intervista con Collider:

La tecnologia che abbiamo usato per far volare Black Adam non è mai stata impiegata prima d’ora, è unica. È stato molto importante per noi assicurarci che fosse qualcosa di speciale, autentico e vero. [Il regista] Jaume [Collet-Serra] ha preso l’impegno a cuore a abbiamo una squadra addetta agli effetti speciali da Oscar che si è data da fare.