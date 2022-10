Black Adam: Noah Centineo si è infortunato più di una volta sul set

Nel cinecomic DC Black Adam vedremo Noah Centineo (The Perfect Date) nei panni di Atom Smasher, personaggio in grado di modificare le sue dimensioni in pochi istanti.

L’attore è al centro di alcune sequenze action, come confermato anche dai vari materiali promozionali, cosa che ha messo il suo corpo a dura prova sul set del progetto.

Parlando con ComicBook.com l’attore ha rivelato di aver subito più di un infortunio sul set del cinecomic:

Ero in performance capture per moltissimi dei momenti in CGI, ma ci sono state anche sequenze in live-action in cui ho dovuto correre nella ricostruzione della città di di Kahndaq, nel backlot di Atlanta. Mi sono slogato un braccio.

L’attore ha concluso dicendo di essersi effettivamente slogato il braccio sul set per ben quattro volte.

Black Adam, in arrivo nelle sale italiane il 20 ottobre 2022, sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete Black Adam? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!