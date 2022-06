In occasione del debutto del primo trailer di Black Adam, atteso cinecomic DC con Dwayne Johnson, l’attore ha parlato del progetto in compagnia dei due produttori Hiram Garcia e Beau Flynn.

LEGGI – Black Adam: guarda l’epico trailer del film con The Rock!

Garcia ha parlato dei poteri del personaggio, promettendo grande fedeltà ai fumetti:

Flynm, invece, ha parlato dell’esigenza di creare un film adatto a tutti ma a suo modo anche “spinto”:

La violenza è vera e in alcuni punti è macabra, ma il pubblico se la caverà, i bambini non resteranno traumatizzati.

Johnson ha invece parlato dell’impegno preso con il personaggio:

Ho preso un impegno al 100% non solo nei confronti di Black Adam, ma anche nei confronti dell’espansione del suo universo. Io, come tutti, lavorerò sodo per rendEre omaggio alla mitologia e dare ai fan ciò che vogliono. […]. Questo è l’inizio, si spera, di una storia molto lunga con Black Adam che fungerà da ancora di un universo in espansione.