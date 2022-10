Black Adam, cinecomic DC attualmente nelle sale (LEGGI LA RECENSIONE), segna la seconda collaborazione tra il regista, Jaume Collet-Serra, e il protagonista Dwayne “The Rock” Johnson dopo Jungle Cruise (LEGGI LA RECENSIONE).

In un’intervista con Deadline, Serra ha rivelato come in quest’ultimo film si è creata una “sinergia” tra lui e l’attore, fondamentale per realizzare Black Adam. Ecco le sue parole:

C’era una sinergia tra me e Dwayne Johnson durante Jungle Cruise. Quando sei in sintonia, lo senti. Ho avuto modo di conoscerlo come persona, e credo che questo mi dia gli strumenti come regista per essere in grado di far emergere alcuni aspetti nel mondo di Black Adam. Come regista, di solito si incontra un attore o si va a prendere un caffè, o a pranzo. Si accetta di lavorare insieme, ma in realtà si conosce la persona durante il processo. In fin dei conti, non si può separare l’attore dalla persona, quindi bisogna usare anche la persona come strumento.

Quindi ho avuto modo di conoscerlo molto bene, e Jungle Cruise e Black Adam sono molto legati tra loro. Non avrei potuto fare uno senza l’altro. Credo che lui abbia visto la stessa cosa in me. Penso che abbia capito che, anche se stavo facendo un film nella giungla con della commedia e tutte le immagini luminose e colorate, conosceva il mio stile, i miei altri lavori precedenti, più simili a thriller, a action movie, un po’ a horror [vedi ad esempio Orphan, Unknown o Paradise Beach] e ha pensato che il tono di Black Adam dovesse essere grintoso (edgy). Deve trovarsi in quello spazio in cui è commerciale ma anche pericoloso (dangerous). A quel punto gli ho detto che Black Adam potrebbe essere L’ispettore Callaghan dei supereroi. L’ha detto in molte interviste. È quello che ho detto perché è il mio modo di comunicare, perché conosco i film. Comunico facendo paragoni con altri film. Sarebbe bello se fossimo in quel tono in cui il personaggio è già nei fumetti, ma quando si deve trovare un tono nei film è sempre bene vedere con cosa lo si confronta in altri generi.