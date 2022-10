Black Adam: The Rock è stato ispirato dalla passione del regista

Mancano pochi giorni all’uscita nei cinema italiani di Black Adam, il cinecomic della DC interpretato da The Rock.

Durante gli impegni stampa per il kolossal cinefumettistico, il protagonista The Rock ha parlato di come Jaume Collet-Serra, il regista di Black Adam, sia riuscito a ispirarlo con tutta la sua passione.

Parlando del filmmaker con cui aveva già collaborato per la realizzazione del disneyano Jungle Cruise, la star spiega:

Jaume aveva un’idea precisa per il tono, il temperamento, il ritmo e l’azione del film. E poi aveva anche questa fame che avevo già notato con Jungle Cruise. Aveva fame di distruggere, elevare e far crescere l’universo della DC Comics. È stato lui il primo che mi ha detto “Amico, dobbiamo creare l’ispettore Callaghan dei supereroi” perché Black Adam è questo. Se ne sbatte il ca**o, ma si cura delle persone che ama e che vuole proteggere. Adoro il nostro regista, Jaume Collet-Serra. E ha aiutato molto anche me con quello che dovevo fare, considerato che è una deviazione molto grande da qualsiasi cosa io abbia fatto in passato.

New Line Cinema presenta una produzione Seven Bucks/Flynn Co. Production, A Jaume Collet-Serra Film, “Black Adam”, in arrivo nelle sale italiane il 20 ottobre 2022. Sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.

