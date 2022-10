Black Adam ha aiutato The Rock a fare i conti con la morte del padre: “Non gli ho potuto dire addio”

Nel corso della promozione di Black Adam, tra pochi giorni nei cinema italiani, The Rock ha parlato del film e del fatto che sia stato molto utile per aiutarlo a fare i conti con una figura molto importante della sua vita.

“Mentre mi preparavo a questo ruolo ho perso mio padre, io e lui abbiamo avuto un rapporto molto complesso” ha spiegato l’attore. “È morto all’improvviso e non ho avuto la possibilità di dirgli addio né di fare i conti con molte cose che solitamente affrontiamo con i nostri cari“.

Interpretare Black Adam è stato in qualche modo terapeutico:

Il motivo per cui faccio riferimento a tutto questo è che Black Adam ha un modo di fare molto diretto, è piuttosto arido sia di parole che di sentimenti, e non perde tempo a pensare al passato, non pensa alle cose che non può cambiare. Controlla ciò che può controllare, e se non può, non se ne preoccupa.

Per certi versi mi ha aiutato a fare pace con alcuni aspetti perché è davvero difficile accettare l’idea di non poter dire addio a una persona amata. Ti sembra di avere qualcosa in sospeso, perciò mi ha aiutato tanto mettermi nei panni di Black Adam.