Mancano meno di due mesi all’uscita di Black Adam, il cinecomic della DC Comics interpretato da The Rock e le prime proiezioni di prova dedicate a ristrettissimi manipoli di fan sono, a quanto pare, già cominciate.

È stato proprio The Rock a rivelarlo con un video, pubblicato sul suo Instagram, in cui lo vediamo mentre sorprende il pubblico alla fine di un test screening di Black Adam. Nel video, e nella didascalia, la star specifica ancora una volta di essere al servizio di un solo e unico capo: il pubblico che decide di andare in sala a vedere i suoi film.

Teoricamente, nel corso di questa settimana, la Warner rilascerà online anche un nuovo trailer di Black Adam. Una scelta di tempo non casuale: dall’8 all’11 settembre, internet focalizzerà la sua attenzione su quello che verrà fatto dalla Casa di Topolino considerato che in quella finestra di tempo si terranno sia il Disney Plus Day che la D23 Expo. Distribuendo il trailer di Black Adam, la Warner cercherà di distogliere un po’ di sguardi dalle attività dell’eterna rivale.

Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam con The Rock sarà nei cinema italiani il 20 ottobre.

