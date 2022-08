Vanity Fair ha pubblicato una serie di nuovo scatti dal backstage di Black Adam, il cinecomic con The Rock diretto da Jaume Collet-Serra in uscita il 20 ottobre nei cinema. Le fotografie, che trovate più in basso, sono state scattate da Hiram Garcia, il socio in affari di The Rock.

Il magazine ha anche pubblicato alcune dichiarazioni di The Rock che, parlando di Black Adam, ha avuto modo di sottolineare la spietatezza del suo personaggio e di punzecchiare un po’ Superman.

Cominciamo proprio dalle frecciatine verso l’Uomo d’Acciaio:

Quando prendi Black Adam dal pantheon dei supereroi nell’universo DC Comics, vedo che lui è benedetto da questi incredibili superpoteri divini che rivaleggiano con quelli di Superman. La differenza però risiede in alcune cose. Numero uno: la più grande debolezza di Superman è la magia e uno dei più grandi superpoteri di Black Adam è la magia.

E poi aggiunge:

E poi Superman non uccide nessuno. È il codice di vita che segue e che onora. Anche Black Adam ha un codice di condotta unico. Lui non esiterebbe – e mi piace divertirmi un po’ quando spiego questa cosa – a fare a pezzi qualcuno. E dico in senso letterale: prenderebbe qualcuno per il collo e per la coscia e lo farebbe a pezzi.

Potete ammirare tutte le foto inedite dal backstage di Black Adam cliccando sulle due immagini qua sotto:

Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam con The Rock sarà nei cinema italiani il 20 ottobre.

Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Quanto attendete il nuovo kolossal con Dwayne “The Rock” Johnson in uscita a ottobre nelle sale? Se siete iscritti a BadTaste+ ditecelo nei commenti!

