sono i film più attesi del 2022, Robert Pattinson col suo Batman e The Rock con Black Adam i “debutti” most wanted.

Qualche giorno fa abbiamo segnalato la Top Ten dei film più attesi del 2022 stilata in base alle preferenze degli utenti registrati di IMDb (LA TROVATE A QUESTO LINK).

Adesso possiamo riportare anche le varie classifiche dei film e delle performance più attese stilate da Fandango, la celebre piattaforma di prevendita di biglietti cinematografici attiva in nordamerica. Prima di passare alle varie chart, segnaliamo anche l’indagine fatta da Fandango in materia di esperienza cinematografica. Il sito, nelle prime tre settimane di dicembre, ha chiesto a un campione di persone che nel corso del 2021 sono andate almeno una volta al cinema a vedere un film, quali siano le loro prospettive per il 2022 ed è emerso quanto segue:

il 94% vuole andare al cinema più spesso nel 2022 di quanto fatto nel 2021

l’89% si è sentito gratificato dal vedere delle nuove uscite in sala nel 2021

l’88% è eccitato dalla line up cinematografica del 2022

l’86% ha scelto Azione/Avventura come genere preferito picked

l’80% spera di vedere cinque o più film sul grande schermo nel 2022

Il 70% punta a vedere un film su uno schermo premium (stile IMAX per intenderci, ndr.) quando possibile

La top ten dei blockbuster più attesi

1. Black Panther: Wakanda Forever

2. Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)

3. The Batman

4. Thor: Love and Thunder

5. Jurassic World: Dominion

6. Doctor Strange in the Multiverse of Madness

7. Avatar 2

8. Aquaman and the Lost Kingdom

9. Top Gun: Maverick

10. Mission: Impossible 7

I film d’azione/avventura (non cinecomic) più attesi

1. Jurassic World: Dominion

2. Avatar 2

3. Top Gun: Maverick

4. Mission: Impossible 7

5. Uncharted

I film per famiglia più attesi

1. Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)

2. Pixar’s Lightyear

3. Minions: The Rise of Gru

4. Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

5. Sonic the Hedgehog 2

Gli horror più attesi

1. Halloween Ends

2. Scream

3. Jordan Peele’s Nope

4. Orphan: First Kill

5. The Black Phone

Le performance più attese degli attori di ritorno con personaggi già interpretati

1. Chris Hemsworth, Thor: Love and Thunder

2. Benedict Cumberbatch, Doctor Strange in the Multiverse of Madness

3. Natalie Portman, Thor: Love and Thunder

4. Zoe Saldana, Avatar 2

5. Elizabeth Olsen, Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Le performance più attese di attori alle prese con personaggi mai interpretati prima

1. Robert Pattinson, The Batman

2. Dwayne Johnson, Black Adam

3. Christian Bale, Thor: Love and Thunder

4. Issa Rae, Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)

5. Zoë Kravitz, The Batman

