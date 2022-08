Black Phone: ecco come l’uscita di IT ha causato un significativo cambiamento nella sceneggiatura

Black Phone, horror diretto da Scott Derrickson uscito nelle sale lo scorso giugno, è tratto dal racconto omonimo di Joe Hill. Lo scrittore, figlio di Stephen King, ha contribuito in prima persona alla stesura della sceneggiatura e, recentemente, ha rivelato come l’uscita del nuovo adattamento di IT, diretto da Andres Muschietti, abbia causato un significativo cambiamento per quanto riguarda il villain di Black Phone, il Rapace interpretato da Ethan Hawke.

Ecco quanto dichiarato in un’intervista a Screenrant:

Ho avuto un grande contributo creativo, ovvero, quando ho letto la prima stesura, era molto, molto fedele alla storia e, nel racconto, quando Finney viene rapito dal Rapace, il tizio si presenta come un clown part-time. Nel film, nella sceneggiatura, era ancora un clown part-time, il che era una sorta di evoluzione naturale, perché il personaggio riecheggiava in qualche modo i crimini di John Wayne Gacy. Ma ho letto la sceneggiatura e, non ricordo se IT fosse già uscito in quel momento o stesse per uscire, e ho detto: “Ragazzi, non credo che possa essere un clown part-time, non con Pennywise che sta per esplodere nella coscienza americana. Penso che ci sia spazio per un solo clown letale. E se invece lo facessimo diventare un mago part-time?“.

Hill precisa poi a cosa si è ispirato per la caratterizzazione del personaggio:

Avevo un po’ di cose da condividere con loro [gli sceneggiatori del film] su tutta una serie di numeri di maghi degli anni ’20 e ’30 che vedevano il mago combattere il diavolo, in cui questo in realtà recitava entrambe le parti. Usciva con una maschera da diavolo e faceva stregonerie malvagie e poi usciva come mago eroico per combatterlo. Mi sono detto: “Potremmo fare qualcosa basato su questo e su quello che potrebbe fare un diavolo, se abbiamo un’immagine del diavolo che potrebbe essere piuttosto spaventosa, tanto quanto un clown spaventoso“. Detto questo, non avrei mai potuto prevedere, nei miei sogni più sfrenati, quanto sarebbe diventata iconica la maschera di Tom Savini e Jason Baker per Il Rapace. È un’immagine davvero straordinaria e credo che sia una parte importante del motivo per cui il film ha avuto un successo immediato. La gente guarda quella maschera ed è iconica come lo è il guanto di Freddy Krueger, come lo è la maschera di Michael Myers. Quella cosa è stata creata per tormentare i vostri sonni alle 2 di notte.

Vi ricordiamo come, alla luce dell’ottimo risultato ottenuto al botteghino (oltre 150 milioni di dollari d’incasso, a fronte di un budget di 18), Black Phone potrebbe avere presto un sequel: recentemente il regista Scott Derrickson ha rivelato di avere avuto alcune discussioni in merito con lo studio, assolutamente aperto all’idea.

Cosa ne pensate dell’influenza di IT su Black Phone? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Screenrant