Welcome to Derry: le prime foto svelano delle anticipazioni sui protagonisti della serie

Pubblicazione: 01 novembre alle 12:39

La serie IT: Welcome to Derry, la nuova serie HBO Original e Sky Exclusive, è ispirata al romanzo scritto da Stephen King e, in attesa del debutto che avverà nel 2025 (in Italia in esclusiva su Sky e NOW), sono state condivise le prime foto.

La serie andrà ad ampliare l’universo creato dai blockbuster "It" e "It - Capitolo 2" di Andy Muschietti ed è prodotta da Warner Bros. Television.

Il filmaker, che dirigerà quattro dei nove episodi, ha sviluppato il progetto insieme a Barbara Muschietti ("It", "It – Capitolo 2") e Jason Fuchs ("It – Capitolo 2”, "Wonder Woman", "Argylle").

La storia si svolge alcuni decenni prima degli eventi al centro del romanzo, quando Wil Hanlon lavora nell'aviazione in una base militare vicino a Derry.

Lo show sarà ambientato nel 1962, anno in cui il nightclub Black Spot, creato dal padre di Mike insieme ai suoi commilitoni, viene bruciato da un gruppo di suprematisti bianchi, evento in cui perdono la vita numerose persone che si trovavano all'interno.

Mike, in IT, scopre che quello è stato uno dei primi avvestimenti dell'entità che cambia forma e tormenta il Club dei Perdenti, spesso assumendo la forma del clown Pennywise.

Gli spettatori si immergeranno quindi negli eventi ambientati 27 anni prima il primo film diretto da Andy Muschietti e il regista ha spiegato:

Si tratta di una diversa parte della storia americana con un nuovo gruppo di paure per i ragazzini e al tempo stesso per gli adulti, pensando al costo della Guerra Fredda. L'anno alla base del racconto è il 1962, ma facciamo un paio di salti nel passato... Ogni 27 anni, quando It appare, si tratta di un ciclo segnato da due catastrofici eventi, uno all'inizio e uno alla fine. Stiamo usando il Black Spot come un evento intorno al quale sono costruite molte storie.

Galleria Tocca un'immagine per scorrere la galleria

Le anticipazioni sui protagonisti

Javon Adepo, come anticipano le prime immagini ufficiali, dovrebbe interpretare una versione giovanile di Will Hanlon, mentre Taylour Paige dovrebbe essere Jessica, la futura moglie di Will.

Andy, che ha diretto quattro dei nove episodi, e Barbara Muschietti hanno sottolineato:

Esploreremo le origini di Pennywise, ma come nel libro lo faremo con una salutare dose di cripticismo.

Il regista, intervistato da EW, ha inoltre parlato del romanzo di Stephen King ricordando che si tratta di un libro che amano molto e sentivano che ci fosse ancora molto della storia da raccontare.

Barbara ha aggiunto che è così ricco per quanto riguarda i personaggi e gli eventi, e hanno pensato di rendere giustizia al libro e ai fan ritornando in questo mondo, raccontando le storie degli interludi, gli scritti di Mike Hanlon basati sull'indagine che include le interviste condotte con gli anziani della città.

La produttrice ha sottolineato:

In Welcome to Derry affrontiamo i soliti temi di cui si è parlato nel film: amicizia, perdita, il potere della credenza unificata, ma questa storia si concentra inoltre sull'uso della paura come un'arma, che è una delle cose che sono inoltre rilevanti nella nostra epoca.

Nel cast Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso e Bill Skarsgård.

Prodotta da HBO e Warner Bros. Television, con la sceneggiatura di Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs. Andy Muschietti e Barbara Muschietti (attraverso la loro società di produzione Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin sono produttori esecutivi. Fuchs, che ha scritto la sceneggiatura del primo episodio, e Kane sono i co-showrunner del progetto.