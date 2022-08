Black Phone: il regista parla della possibilità di approfondire in un nuovo film il personaggio di Ethan Hawke

Parlando con Discussing Film, Scott Derrickson, regista di Black Phone, ha discusso la possibilità di realizzare un prequel o un sequel in cui approfondire il villain, il Rapace interpretato da Ethan Hawke, di cui nel film non ci vengono date molte informazioni. Quando l’intervistatore gli racconta di come molti spettatori hanno espresso l’interesse di sapere di più sul personaggio e sul perché delle sue azioni, chiedendogli cosa ne pensi, il regista risponde:

Credo che sia un ottimo segno. Lo pensano perché è lui e così affascinante e [gli spettatori] vogliono saperne di più. È lo stesso motivo per cui le persone guardano i documentari sui crimini veri, perché vogliono saperne di più, soprattutto sui serial killer. Ho guardato decine di documentari sui serial killer perché voglio saperne di più su di loro. Cosa fa scattare queste strane anomalie? Cosa spinge questi mostri a fare ciò che fanno? Ovviamente, in molti casi, non c’è una risposta. Si può guardare a Richard Ramirez e dire: “Sì, ha subito abusi da bambino, gli sono successe queste cose e quindi è da lì che nasce la violenza“. Forse? certo? Ma molti altri bambini subiscono lo stesso tipo di abusi e non diventano sadici maniaci omicidi. E poi Jeffrey Dahmer aveva buoni genitori e un’educazione normale, quindi qual l’antefatto che ci sfugge? Penso che quando si parla di sociopatia e di veri assassini psicopatici, parte di ciò che li rende interessanti è la loro alterità e il fatto che non c’è una storia che possa spiegare il mistero di ciò che fanno. E credo che i migliori cattivi che abbiamo visto nel cinema di genere non cerchino di ridurli a una backstory che spieghi perché sono così come sono. Perché il Joker di Heath Ledger è così? Ci racconta tre o quattro storie su come si è procurato quelle cicatrici e probabilmente nessuna di queste è vera. Forse una di queste è vera? Il punto è che non lo sapremo mai e questo non fa che aumentare il suo mistero. Se Hannibal Lecter avesse una storia che dice: “Ecco perché è diventato un cannibale e ha iniziato a mangiare le persone“, improvvisamente, Hannibal Lecter non sarebbe più così interessante. Quindi, quando la gente dice di volerne di più, bene, voglio che ne vogliano di più. È questo il mistero di questo tipo di assassino sadico.

Il regista ha parlato poi dei suoi prossimi progetti, anticipando un periodo molto prolifico:

Non posso parlare in modo specifico di ciò che farò, ma posso dire che ho una serie di cose da fare. Ho due programmi televisivi. Ho un grande film evento. Ho un altro film horror. Ho una serie di cose che sono tutte abbastanza vicine e pronte a partire. Non so esattamente cosa farò dopo, o in quale ordine, ma ho in programma un sacco di lavoro. Sarò sicuramente impegnato nei prossimi anni. C’è stato un grande intervallo di tempo tra Doctor Strange e Black Phone, e non sarà più così.

Vi ricordiamo che nel frattempo il regista ha confermato che, alla luce del successo ottenuto da Black Phone, sono in corso le discussioni con lo studio in merito a un sequel, che però non sappiamo ancora su cosa potrebbe essere incentrato. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate della possibilità di un film sul personaggio di Ethan Hawke in Black Phone? Lasciate un commento!

FONTE: DiscussingFilm