In una recente intervista per GQ è tornato a parlare della sua esperienza sul set di, svelando che per il suo personaggio si è in parte ispirato a una sua vecchia conoscenza.

Come raccontato dall’attore, l’uomo che ha ispirato il personaggio era un suo insegnante:

Avevo un insegnante davvero splendido, un uomo di nome Chris, cieco. È stato un insegnante fantastico. Abbiamo in effetti modellato i miei occhi sui suoi veri occhi. È una persona davvero speciale. C’è molto della sua fisicità nella mia performance.

In una recente intervista a margine della promozione stampa di Fino all’ultimo indizio l’attore ha spiegato che adorerebbe interpretare nuovamente il suo personaggio

Sai, bene o male accade con ogni personaggio che interpreto, non so se dipenda dall’intensità con cui tendo a scavarli, dal tempo e dalle energie che dedico loro, ma quando ho finito d’interpretarli, finiscono sempre per mancarmi un po’. Dopo tutto il lavoro fatto, pensi che sarebbe bello tornare ad averci a che fare, a esplorarli ancora. Come Niander Wallace di Blade Runner 2049, mi piacerebbe tantissimo vestire ancora i suoi panni in un prequel o qualcosa del genere. Ma vale anche per Albert Sparma, il mio personaggio in Fino all’ultimo indizio, sarebbe fantastico lavorarci ancora.

