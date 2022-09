Blitz: Saoirse Ronan protagonista del nuovo film di Steve McQueen per Apple

Deadline riporta che Saoirse Ronan è entrata nel cast di Blitz, prossimo film di Steve McQueen (12 anni schiavo), realizzato per Apple Original Films. McQueen scriverà, dirigerà e produrrà il film, che racconta le storie dei londinesi durante il Blitz (la campagna di bombardamenti avvenuta nel Regno Unito ad opera dei tedeschi per otto mesi fra il 1940 e il 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale). L’inizio delle riprese è previsto per la fine dell’anno.

La Lammas Park di McQueen produrrà il film insieme a Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title Films, e Arnon Milchan, Yariv Milchan e Michael Schaefer della New Regency. McQueen si riunisce così alla New Regency, con cui ha realizzato il film vincitore dell’Oscar per il miglior film 12 anni schiavo (LEGGI LA RECENSIONE) nel 2013 e Widows (LEGGI LA RECENSIONE) nel 2018. Blitz è stato sviluppato e prodotto da New Regency nell’ambito dell’accordo di prelazione con McQueen.

Ronan, nonostante la giovane età, ha già ottenuto ben 4 nomination agli Oscar, per Espiazione, Brooklyn, Lady Bird e Piccole donne. Il suo prossimo film in uscita è Omicidio nel West End (GUARDA IL TRAILER), nelle nostre sale dal 29 settembre.

Cosa ne pensate di Saoirse Ronan in Blitz? Lasciate un commento!

FONTE: Deadline