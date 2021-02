The Wrap riporta in esclusiva che, regista di, dirigerà per la Warner Bros il film DC dedicato aa poco più di due anni dal primo annuncio del progetto.

Blue Beetle è un supereroe creato da Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner che ha fatto la sua nuova apparizione nel 2006 nei fumetti di Infinite Crisis.

La pellicola dovrebbe essere incentrata sulla terza “incarnazione” del supereroe in cui vediamo un giovane messicano-statunitense di nome Jaime Reyes acquisire i poteri da uno scarabeo iper-tecnologico alieno.

Gareth Dunnet-Alcocer (Scarface per la Universal) è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura del progetto.

La notizia è stata prontamente confermata dal regista, che ha anche rilasciato una dichiarazione a The Wrap:

È un onore dirigere Blue Beetle, il primo supereroe latino-americano per la DC. Voglio ringraziare sinceramente tutti alla Warner Bros. e alla DC per avermi affidato il compito di dare vita a Jaime Reyes. Non vedo l’ora di contribuire con loro a segnare la storia.

Le riprese dovrebbero cominciare in autunno. Nonostante in altri film DC siano già apparsi personaggi latino-americani come Diablo in Suicide Squad e Rosie Perez Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), questo è il primo progetto con un latino-americano protagonista.