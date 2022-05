Sono iniziate le riprese di, il film live action prodotto per HBO Max diretto da Angel Manuel Soto con protagonista(attore di Cobra Kai).

L’attore è stato avvistato alle prese con una scena, come potete vedere qui di seguito o su Just Jared, e con indosso il costume del personaggio.

Can’t believe they pulled off this suit in live action 👌🏻🔵🔥 #BlueBeetle pic.twitter.com/GiOBTrozSg — Cris Parker (@3CFilmss) May 25, 2022

Muito linda, tirando meu pequeno estranhamento com a cabeça, ela é PERFEITA, muito fiel aos quadrinhos, AMEI pic.twitter.com/P4VrkVNYod — Besouro Azul Central (@BesouroCentral) May 25, 2022

🚨🚨 | VEIO AÍ, XOLINHO’S STANS! Traje oficial de Besouro Azul.💙 📷: Just Jared. pic.twitter.com/Z8B8zE91VY — Xolo Maridueña Brasil (@xolombrasil) May 25, 2022

📷Nova foto do traje mostra um pedaço do escaravelho nas costas! pic.twitter.com/SyG74qS819 — Besouro Azul Central (@BesouroCentral) May 25, 2022

Ecco anche dei video:

🚨 – GENTE! Vídeo do set de Besouro Azul! MEU DEUS! Via: https://t.co/r8VKDiu1IG pic.twitter.com/x10zPbGOjx — Besouro Azul Central (@BesouroCentral) May 26, 2022

No vídeo do @AtlantaFilming no YouTube, podemos ver um carro laranja sendo esmagado, o mesmo da foto do Besouro Azul 👀 pic.twitter.com/HTrxlV2bE3 — Besouro Azul Central (@BesouroCentral) May 25, 2022

Put together the set pics to form moving Jaime Reyes pic.twitter.com/pA4tb4YdO0 — Pェssmaker (@Massive_Peace) May 26, 2022

L’attore ha ricevuto un mucchio di apprezzamenti per il costume, così ha ringraziato i fan in una storia su Instagram:

Blue Beetle è un supereroe partorito dalla mente di Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner che ha fatto la sua prima apparizione nel 2006 nei fumetti di Infinite Crisis.

Le riprese del cinecomic sono iniziate ad Atlanta, in Georgia. Nonostante in altri film DC siano già apparsi personaggi latino-americani come Diablo in Suicide Squad e Rosie Perez Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), questo è il primo progetto con un latino-americano come protagonista.

Cosa ne pensate delle prime foto dal set e quanto attendete Blue Beetle? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!