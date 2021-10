DC FanDome: tutte le notizie

In occasione del DC FanDome è stato mostrato il primissimo concept di, il film live action prodotto per HBO Max diretto da Angel Manuel Soto. Il regista era presente durante il panel assieme al protagonista, che è confermato sarà). Insieme allo sceneggiatore Gareth Dunner-Alcocer (il nuovo Scarface) hanno parlato del film, definendolo “divertente, entusiasmante e ricco di cuore”.

Potete vedere il concept qui sotto:

Blue Beetle è un supereroe creato da Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner che ha fatto la sua nuova apparizione nel 2006 nei fumetti di Infinite Crisis.

Le riprese del cinecomic stanno iniziando. Nonostante in altri film DC siano già apparsi personaggi latino-americani come Diablo in Suicide Squad e Rosie Perez Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), questo è il primo progetto con un latino-americano protagonista.