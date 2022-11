Bussano alla porta: il nuovo poster del film di M. Night Shyamalan

In attesa di un nuovo trailer, è approdato in rete il nuovo poster di Bussano alla porta (Knock at the Cabin), il nuovo film di M. Night Shyamalan in arrivo a febbraio 2023 tratto da un romanzo di Paul Tremblay.

Potete vedere il poster qui di seguito:

Il regista ha condiviso il poster su Twitter scrivendo:

Arrivano. Fossi in voi, non aprirei la porta.

They’re coming. I wouldn’t answer the door if I were you. @KnockAtTheCabin February 3 pic.twitter.com/L7WbPcZOxR — M. Night Shyamalan ⌛ (@MNightShyamalan) November 28, 2022

La pellicola sarà nei cinema italiani il 2 febbraio:

Mentre sono in vacanza in una baita isolata, una giovane ragazza e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di compiere una scelta impensabile per evitare l’apocalisse. Con un accesso limitato al mondo esterno, la famiglia deve decidere in cosa credono prima che tutto sia perduto.

