La New Line Cinema ha cambiato strategia per la distribuzione di Horizon: an American Saga.

Nel giorno in cui è stato annunciato che il primo dei quattro capitoli previsti, uscito al cinema solo pochi giorni fa, sarà disponibile in PVOD a partire dal 14 luglio, l’uscita del secondo capitolo è slittata. Il piano iniziale era di far uscire al cinema i primi due capitoli a poche settimane di distanza, e infatti il Capitolo 2 doveva arrivare nei cinema americani il 16 agosto (il 15 da noi). Tuttavia l’insuccesso del primo film ha convinto Territory Pictures e New Line Cinema ad adottare una strategia più tradizionale, mantenendo la distribuzione sul grande schermo, ma non così ravvicinata con il primo capitolo. Non è stato annunciata una nuova data, ma intanto la nuova strategia prevede appunto il lancio del primo film in PVOD e successivamente in streaming su MAX, “per dare al pubblico maggiori opportunità di vederlo nelle prossime settimane”.

“La risposta del pubblico a ‘Horizon’ e l’entusiasmo verso la prosecuzione della nostra storia in ‘Horizon 2’ sono stati incredibilmente gratificanti,” si legge nel comunicato della casa di produzione Territory Pictures. “Kevin ha realizzato questo film per le persone che amano il cinema e che volevano intraprendere un viaggio. Il supporto che abbiamo ricevuto dai fan del cinema e dai proprietari dei cinema, mentre vivono il primo capitolo di questa saga, non fa che rafforzare la nostra fiducia in loro e nei film che abbiamo realizzato, e li ringraziamo per essere saliti a bordo per questo viaggio. Accogliamo con favore l’opportunità di espandere questa finestra poiché sappiamo che servirà solo a migliorare l’esperienza di vedere ‘Horizon 2.'”

Come noto, Kevin Costner ha investito di tasca propria ben 38 milioni di dollari nella realizzazione del progetto: il primo film è costato circa 100 milioni di dollari. Il franchise comprende quattro film, i primi due sono stati girati consecutivamente, le riprese del terzo sono iniziate.

Trovate tutte le notizie sul primo film nella nostra scheda.

Fonte: THR

