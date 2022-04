Non sarà Paul Thomas Anderson il presidente di giuria della 75esima edizione del Festival di Cannes (che avevamo scritto essere in corsa in un nostro pezzo di una settimana fa) e del resto non sarà nemmeno Penelope Cruz, il cui nome era in forte ballottaggio assieme al film di Emanuele Crialese in cui recita, L’immensità (al momento, non ci sarà nemmeno quello) o Asghar Farhadi (che invece sarà un normale membro della giuria).Il nome scelto è quello di Vincent Lindon, attore premiato dal festival per La legge del mercato nel 2015 (ma più volte presente anche solo negli ultimi anni, dal biopic Rodin fino al trionfatore Titane ). E proprio dal festival fanno notare che questa è una consuetudine, quella di avere personalità di spicco del cinema francese a presiedere la giuria ogni qualvolta c’è un importante anniversario.

Lindon ha dichiarato:

“È un onore e motivo di grande orgoglio che mi sia stato affidato lo splendido peso di guidare la giuria della 75esima edizione del Festival di Cannes, visto anche il tumulto e gli eventi che scuotono il mondo al centro dei quali ci troviamo. Con la mia giuria farò di tutto per prendermi cura nel migliore dei modi dei film del futuro, che portano con sé tutti la medesima speranza di coraggio, lealtà e libertà, tutti con la stessa missione, quella di commuovere il maggior numero possibile di uomini e donne parlando loro di ferite e gioie che abbiamo in comune. La cultura aiuta l’animo umano ad innalzarsi e sperare nel domani”.

La giuria sarà quindi composta da Rebecca Hall, dall’attrice indiana Deepika Padukone, da Noomi Rapace, dal già citato Asghar Farhadi, dal regista francese Ladj Ly, da Jeff Nichols e da Joachim Trier, trionfalmente uscito dalla scorsa edizione con il bellissimo La persona peggiore del mondo. E ci sarà infine in giuria anche Jasmine Trinca, premiata nel 2017 come Miglior attrice di Un Certain Regard grazie a Fortunata di Sergio Castellitto, e più volte presente a Cannes in diversi film a partire dalla Palma d’oro La stanza del figlio nel 2001.

Jasmine Trinca ha concluso le riprese del suo primo film da regista, Marcel!, un titolo che a lungo si pensava potesse essere parte della selezione e assieme alla notizia della giuria arriva anche comunicazione che Marcel! ci sarà. Ovviamente non si parla di concorso, vista la presenza della regista in giuria, ma della sezione Special Screenings.