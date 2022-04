Il festival di Cannes non ha ancora annunciato ladel concorso né il suo, tuttavia diverse voci si sono rincorse nelle scorse settimane.

Da proprie fonti vicine al festival BadTaste ha appreso che la figura di spicco del cinema mondiale in trattative da parecchio tempo, e che è molto vicina ad accettare, sarebbe quella di Paul Thomas Anderson.

Mai stato presidente di giuria nei festival maggiori, il regista americano ha esordito a Cannes, nella sezione Un certain regard, con Sydney e successivamente è stato di nuovo al festival ma in concorso con Ubriaco d’amore (vincitore del premio alla migliore regia ex aequo con Ebbro di donne e di pittura di Im Kwon-taek, dalle mani del presidente di giuria David Lynch). Il resto della sua filmografia è stata presentata o al festival di New York o a quello di Westwood con l’eccezione di The Master la cui premiere fu a Venezia. Manca quindi da venti anni esatti Paul Thomas Anderson e adesso sarebbe a un passo dall’accettare la presidenza di giuria.

Tra gli altri membri della giuria si vocifera da tempo ci possa essere Penelope Cruz ma anche che questo dipenda dalla presenza in concorso del film di Emanuele Crialese, L’immensità, di cui è protagonista. Con la conferenza di ieri, che ha mostrato come sempre più conferme che sorprese, sembra che nulla più si frapponga e quindi non essendoci L’immensità in concorso la Cruz dovrebbe essere parte del ristretto numero di esperti, addetti ai lavori che giudicheranno le 18 opere in concorso (più eventuali aggiunte).

Il festival di Cannes si svolgerà dal 17 al 28 maggio e ha annunciato ieri quasi tutta la sua selezione ufficiale. Vi terremo aggiornati!