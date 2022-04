L’indiscrezione che abbiamo riportato ieri sulla base di quanto pubblicato da Variety, ovvero che averrà presentato un nuovo film diretto da, ha creato il prevedibile trambusto online. Tolta la nuova stagione di Twin Peaks uscita nel 2017, l’acclamato filmmaker non dirige un lungometraggio dal 2006, anno di uscita del suo Inland Empire – L’impero della mente ( ECCO TUTTI I DETTAGLI SUL REPORT DI IERI ).

Ed è proprio da una chiacchierata con Entertainment Weekly sulla riedizione cinematografica della versione rimasterizzata di Inland Empire che David Lynch ha avuto l’opportunità di smentire, chiaramente a modo suo, l’indiscrezione collegata alla 75° edizione del festival di Cannes. In un passaggio dell’intervista leggiamo:

Questa è la parte dell’intervista in cui di solito chiedo alle persone su cosa stanno lavorando, ma ero così emozionato dalla notizia di ieri secondo la quale hai un nuovo film in uscita…

[Ride, ndr.] Non ho alcun nuovo film in uscita. È un completo rumour. Ed eccoci qua. Non accadrà niente. Non ho un progetto. Non ho nulla per Cannes. Lo so, è un peccato. Sono voci che sono andate accumulandosi e la gente ha cominciato a pensare “Oh, sarebbe carina come cosa”. C’è qualcosa di nuovo, ma non è mio. Non so neanche di chi sia. Dicono che ci sarà qualcosa di nuovo a Cannes, senza dire di chi, e la gente ha pensato automaticamente a un mio film. Ma non è così. Aspetto anche io di scoprire di chi si tratterà.