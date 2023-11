In vista dell’edizione dell’edizione 2023 della Comic-Con Experience di San Paolo (Brasile), giunta alla sua decima edizione, la Warner Bros ha annunciato che presenterà tre attesissimi film: Aquaman 2, Dune 2 e Furiosa, lo spin-off di Mad Max.

Per l’occasione Jason Momoa, Chris Hemsworth, Anya Taylor-Joy, Timothée Chalamet e Zendaya saliranno sul palco per presentare i loro progetti. Accanto a loro anche i registi George Miller (Furiosa), Denis Villeneuve (Dune 2), Adam Wingard (Godzilla vs. Kong: The New Empire) e James Wan (Aquaman 2).

Il panel dedicato a Furiosa si terrà il primo giorno dell’evento, il 30 novembre, mentre domenica 3 dicembre – l’ultimo giorno – si terranno a ruota quelli degli altri film.

Al momento Netflix, Amazon e Disney, che presentano spesso grosse sorprese alla CCXP, non hanno ancora annunciato nulla.

