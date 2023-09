David Goyer, che ha collaborato con Christopher Nolan alla creazione della saga de Il cavaliere Oscuro, ha confermato una indiscrezione su cui si dictute da tempo relativa al terzo film della trilogia.

Ospite dell’Happy Sad Confused Podcast per la promozione della seconda stagione di Fondazione, la serie TV sci-fi disponibile in streaming su Apple TV+, ha confermato che, all’epoca, la Warner aveva fatto pressione per far sì che DiCaprio venisse ingaggiato nei panni dell’Enigmista. Anche prima che il terzo lungometraggio venisse annunciato o avesse un titolo!

Lo sceneggiatore racconta che:

Mi ricordo che subito dopo la première del Cavaliere Oscuro, il capo della Warner Bros mi disse, “Devi metterci L’Enigmista. Deve esserci Leo come L’Enigmista!”. E continuava “Devi dire a Chris: Leo come L’Enigmista!”. E ho dovuto fargli presente che “Amico, non è così che lavoriamo noi”.

