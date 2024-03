Manca ormai meno di un mese all’uscita di Challengers, l’attesissimo film di Luca Guadagnino che inizialmente doveva aprire la scorsa edizione del Festival di Venezia, e sale la curiosità verso una storia che promette di mescolare in maniera unica sport e sensualità.

La promozione del film è iniziata, e così Vanity Fair ha pubblicato una lunga intervista con uno dei tre protagonisti, Josh O’Connor, che interpreta uno dei due rivali (l’altro è Mike Faist) sia sui campi da tennis che nel rapporto con una ragazza interpretata da Zendaya. Nei trailer e nelle immagini di scena appare evidente che ci sarà almeno una sequenza in cui tutti e tre rimangono coinvolti in un triangolo sessuale. Sequenza nella quale Luca Guadagnino ha lasciato loro molta libertà:

Per quanto sia stato naturale, per O’Connor non è stato in realtà semplice fin da subito trovare dei collegamenti con Patrick, il tennista professionista che interpreta. Soprattutto a livello fisico:

La verità è che dopo un paio di settimane Luca mi ha preso da parte e mi ha detto: “Josh, non puoi nasconderti. Devi essere totalmente esposto.” Non sono bravissimo nel fare queste cose, preferisco stare in disparte, nascondendomi un po’. Una cosa che penso che possa avermi aiutato è il fatto che non sono mai stato in palestra nella mia vita, e così quando sono andato a Boston per le riprese Luca mi ha detto: “Ci vediamo in palestra”. Per circa un mese la mattina giocavamo a tennis per due ore, poi andavamo due ore in palestra e poi facevamo le prove. Mi hanno costretto ad andare in palestra.

E così io e Mike abbiamo continuato ad allenarci a tennis, o a fare flessioni o burpee, sudando come dei matti anche tra un ciak e l’altro. Mettete due attori su quello che, sostanzialmente, è un palcoscenico dove si suda e ci si sente carichi…. e vedrete che si metteranno in mostra! Questa cosa mi ha aiutato molto. Non è il mio habitat naturale, ma l’ho amato. Mi sono sentito bene.