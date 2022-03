In occasione in un panel al Middle East Film and Comic Con di Abu Dabi (come riportato da The Direct ),ha parlato delcon Ben Affleck.

L’attore ha spiegato di aver recuperato la pellicola soltanto dopo esser stato scritturato per la serie Netflix:

No, l’ho visto dopo aver ottenuto un ruolo. In tutta sincerità credo che Ben Affleck sia stato un ottimo Matt Murdock, mi piaceva il suo Matt Murdock, ma non il film.

Ha poi aggiunto:

La mia sensazione è che il film abbia cercato di strafare e che abbia avuto un tono confuso. C’erano tutti: Kingpin, Bullseye, Elektra, Karen Page, Foggy… era troppo pieno per un film di due ore, ed è stato un problema. E poi quel costume fa schifo.

Ricordiamo che Charlie Cox è tornato a interpretare Madd Murdock in Spider-Man: No Way Home che dopo l’uscita a dicembre arriverà ad aprile in home video.

