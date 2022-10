Christian Bale ricorda le corse in go kart con Heath Ledger durante le riprese del Cavaliere Oscuro

Le chiacchierate fatte da Christian Bale con Gq per la cover story dell’ultimo numero e su YouTube si sono rivelate una fonte inesauribile di aneddoti molto interessanti. Qua sotto trovate i link di quelli che abbiamo già avuto modo di pubblicare.

Con il magazine, Christian Bale ha potuto anche ricordare il lavoro fatto insieme a Heath Ledger per Il Cavaliere Oscuro, il secondo film di Batman diretto da Christopher Nolan che è valso a Ledger un Oscar postumo per il Miglior attore non protagonista grazie alla sua interpretazione di Joker, la leggendaria nemesi dell’Uomo Pipistrello.

La star, oltre a lodare la bravura del collega, ha avuto anche la possibilità di ricordare le corse in go kart fatte con Ledger durante le pause fra le riprese.

Era un pilota di go kart straordinario. Si, facevamo delle gare di go kart e per la miseria, riusciva a battere anche il team degli stunt. Era davvero veloce. Quando andavamo in pista pensavamo che i ragazzi del dipartimento degli stunt avrebbero vinto, poi però, all’improvviso, Heath batte tutti, arriva primo e, con calma, dichiara “Sapete, mio padre era un pilota di go kart”. Un individuo davvero incredibilmente di talento, una bella persona da avere vicina. Sì, mi manca tantissimo.

