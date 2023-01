Constantine 2: Keanu Reeves ha tartassato la Warner fino a che non ha accettato di fare il sequel

A settembre del 2022 veniva annunciato Constantine 2, sequel della popolare pellicola del 2005 che teoricamente riunirà il protagonista Keanu Reeves e, dietro alla macchina da presa, il regista Francis Lawrence (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Constantine 2, racconta Keanu Reeves in una nuova intervista, è una vittoria personale che la star ha ottenuto dopo anni e anni di “battaglie”, condotte dapprima privatamente e poi in maniera più esplicita durante svariati incontri con la stampa e a talk show vari ed eventuali, con la Warner che, alla fine, sembra aver cambiato idea sul film.

Non so se per me si tratti di una faccenda ancora non chiusa, ma di certo è una parte che ho amato. E ho sempre pensato che il regista Francis Lawrence avesse fatto un ottimo lavoro. Ho adorato interpretare quella parte e ho amato il film. Mi sono comportato davvero da (facendo una voce da Oliwer Twist, ndr) “Potrei averne ancora?”.

Keanu Reeves specifica che, allo stato attuale delle cose, non c’è ancora niente di matematicamente certo su Constantine 2 aggiungendo anche:

È eccitante. È come un campo di gioco all’aria aperta in cui – spero tanto – potremo preparare una succosa pietanza e giocare per poter poi presentare il pasto che abbiamo preparato. Spero davvero di poterlo fare. Non sai mai come vanno queste cose, ma farò davvero del mio meglio per cercare di realizzare questo sogno.