Il 28 maggio arriverà in streaming su, con accesso VIP, e nei cinema (per lo meno quelli americani),, il live action della Casa di Topolino dedicato all’iconica cattiva Crudelia De Mon che, nella pellicola, sarà impersonata da

In una chiacchierata fatta con l’edizione inglese di Vogue, il regista Crag Gillespie ha potuto parlare, fra le altre cose, di quello che possiamo aspettarci dal film:

Quello che racconteremo è la sua storia, dall’infanzia in poi. La vedrete orfana per le strade di Londra, la vedrete iniziare questa vita a base di microcriminalità nonostante lei si senta destinata a lavorare nel mondo della moda fino ad avere, finalmente, la possibilità di lavorare per la baronessa Von Hellman. Nella mia testa, la baronessa rappresenta l’establishment della moda, disegna gli outfit della Regina, ma è in circolazione già da un po’ e finisce per avere questo testa a testa con Crudelia sia nei termini di stile di moda che da un punto di vista più generale. Naturalmente sarà molto divertente da vedere […] Chiaramente verrà anche affrontato il tema dell’ossessione di Crudelia per i Dalmata.