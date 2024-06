The Watchers

Dakota Fanning è la protagonista di The Watchers – Loro ti guardano, horror diretto da Ishana Night Shyamalan dal 5 giugno al cinema. L’attrice oggi trentenne lavora davanti alla macchina da presa fin da quando aveva appena cinque anni, esordendo in spot pubblicitari e poi diventando un volto noto grazie al film Mi chiamo Sam, uscito nel 2001. In un’intervista con People, ha lasciato un consiglio agli attori bambini che vogliono iniziare il loro percorso sullo schermo:

Finché ti piace fare l’attore, sei nel posto giusto. A volte lavori in una foresta fredda e umida, e se riesci ancora a divertirti lì, allora sei sulla strada giusta.

The Watchers, la sinossi

The Watchers segue le vicende di Mina, artista di 28 anni, che si ritrova bloccata e isolata in una vasta e incontaminata foresta nell’Irlanda occidentale. Quando Mina trova un riparo, rimane inconsapevolmente intrappolata assieme a tre sconosciuti che ogni notte sono spiati e perseguitati da misteriose creature.

