Danny DeVito ritiene migliore la sua versione del Pinguino rispetto a quella di Colin Farrell

In una video intervista pubblicata da Vanity Fair, Danny DeVito ha dichiarato di ritenere che la sua versione del Pinguino, apparsa in Batman – il ritorno di Tim Burton nel 1992, sia superiore a quella portata sullo schermo da Colin Farrell nel recente The Batman di Matt Reeves.

“Amo Colin. È un ragazzo fantastico. Ma il mio Pinguino era migliore“, le parole di DeVito, che poi ha aggiunto: “Era la verità? Sicuramente sì, secondo me“.

Nei mesi scorsi, un confronto tra The Batman e Batman – il ritorno era stato fatto anche da Tim Burton, in merito all’approccio “dark” dei due film:

È divertente vedere che oggi accade tutto questo perché mi tornano alla memoria tutte le volte che mi hanno detto “È troppo dark”, quindi mi viene un po’ da ridere. Al tempo decisero di percorrere la strada opposta ed è questo l’aspetto divertente (considerato che oggi si punta proprio sull’estetica dark del personaggio, ndr.). In quel periodo dissi “Aspetta un secondo. Ok. Vi lamentate di me perché sono troppo dark, troppo strano e poi mettete dei capezzoli sul costume? Ma andate a cagare!” Dico sul serio. È per questo che non sono tornato a girare il terzo film.

Vi ricordiamo che mentre da poco è stato annunciato che Reeves è ufficialmente al lavoro sul sequel di The Batman, Farrell sarà il protagonista della serie spinoff sul Pinguino di HBO Max, la cui produzione sta per iniziare. Reeves non sarà al timone della serie, ma sta supervisionando le sceneggiature e sarà produttore esecutivo. Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.) sarà invece sceneggiatrice e showrunner dello show.

