Era l’agosto del 2020 edichiarava di non vedere l’ora di vedere Colin Farrell in azione nei panni delin The Batman di Matt Reeves ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

Ora che The Batman è nei cinema da quasi un mese e mezzo, Danny DeVito ha potuto dire la sua in merito alla performance di Colin Farrell nei panni del Pinguino in una chiacchierata fatta con The Wrap a cui ha detto:

Penso che Colin abbia fatto un gran lavoro. Certamente si svolge in un ambiente diverso. È un Batman più spigoloso, serio, gangster. Ed è normale, hai tre italiani che fanno i cattivi, i Falcone! Ma parlando in termini di performance, penso che Colin – che è un amico – abbia fatto qualcosa di straordinario. Non puoi fare altro che abbassarti il cappello di fronte a chi sta sulla sedia del make-up per tutto quel tempo. L’ho fatto anche io col Pinguino e mi è piaciuto moltissimo.

In termini di gusti cinematografici, la leggendaria star ammette però di preferire l’interpretazione che del villain venne fatta da Tim Burton nel film che proprio lui ha interpretato, ovvero Batman – il ritorno:

La mia sensazione, se dovessi confrontare i due film, è che sono un fan di Tim Burton. Mi piace quell’atmosfera stravagante, operistica, quel Pee-Wee Herman privo di amore che mi getta da un ponte!

Mesi fa, durante un Q&A, Danny DeVito aveva avuto la possibilità di rispondere domanda “Gradiresti tornare nei panni del Pinguino?” nata dalla considerazione relativa alla futura apparizione del Batman di Michael Keaton nel film di Flash diretto da Andy Muschietti e interpretato da Ezra Miller. Trovate la sua risposta, affermativa, in questo articolo.

Per tutte le informazioni su The Batman non dovete fare altro che andare nella nostra scheda del film!

BadTaste è anche su Twitch!