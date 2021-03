Nonostante gli entusiasmi per una Ayer Cut disiano stati spenti da, amministratrice delegata di WarnerMedia Studios (che controlla la Warner Bros.), il regista è tornato a parlare del suo progetto con Entertainment Weekly

Alla luce della Snyder Cut, il regista è convinto che ci sia sete anche per progetti di natura alternativa:

Credo che gli studi adesso si siano resi conto che possano esistere progetti canonici e non, e che i fan siano interessati. Amano i personaggi e amano trascorrerci più tempo. La gente è molto più informata sulla realizzazione dei film e vogliono sentirsi parte di un percorso. C’è spazio per cose diverse, per versioni diverse e per aspetti diversi da condividere con il pubblico e credo che aiuti a rafforzare la comunità. Complimenti alla Warner per aver deciso di sostenere Zack e per il coraggio dimostrato.