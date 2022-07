DC League of Super-Pets: Dwayne Johnson e l’emozionante sorpresa fatta dorante una proiezione del film

Il film animato DC League of Super-Pets sarà disponibile nelle nostre sale da settembre.

Nelle sale americane sarà disponibile da questo weekend, e Dwayne Johnson, che nel lungometraggio presta la voce al protagonista Krypto (cane di Superman) ha voluto sorprendere una famiglia presente ad una proiezione speciale del film in maniera molto peculiare.

Potete vedere il video qua sotto

La sinossi:

In "DC League of Super-Pets", gli insperabili migliori amici Krypto il Super Cane e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi.