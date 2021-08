In occasione dell’uscita diè stato inevitabilmente bersagliato di domande su Deadpool 3 da parte della stampa. L’attore ha aggiornato per quanto ha potuto, spiegando che c’è un 70% di possibilità che le riprese del film inizino l’anno prossimo.

Ma il sito Inverse ha deciso di fare una domanda sul film anche a Shawn Levy, che ha diretto Free Guy, circa la possibilità che sia lui a dirigere Deadpool 3. Sorprendentemente, la risposta potrebbe aver svelato qualcosa:

Cercherò di evitare questa domanda, il che potrebbe già essere una risposta di per sé. Ma mi limiterò a dire: sono un fan della Marvel. Sono un fan di Deadpool, un gigantesco fan. E sono un fan dell’Universo Marvel e del modo in cui progressivamente registi di grande talento possono esprimere la loro visione attraverso questo franchise, che si tratti di Taika con Ragnarok, o come sarà Eternals, o ciò che ha fatto James Gunn con Guardiani della Galassia. Sono veri film che poi rientrano anche nella categoria Film Marvel. Mi sono proposto solo per film in cui sapevo realmente come gestire il materiale, e ce ne sono un paio per i quali sento proprio di poter dire la mia. Quindi vedremo.

Lo scorso novembre, il film è entrato in sviluppo dopo che sono state trovate le sceneggiatrici per il primo film sul Mercenario Chiacchierone targato Marvel Studios. Si tratta di Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Loeglin, sorelle e collaboratrici che sono state le creatrici e le produttrici esecutive della nuova serie Fox The Great North e di Bob’s Burgers, che gli è valso un Emmy e una candidatura per otto anni consecutivi.

Deadpool 3 sarà il primo film prodotto dai Marvel Studios, perciò sarà interessante scoprire come Reynolds, Kevin Feige e tutta la squadra lavoreranno per portare una nuova storia con Wade Wilson sul grande schermo.

